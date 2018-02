Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt schloss am Dienstag moderat im Minus. Der Leitindex fiel dabei wieder knapp unter die Marke von 9'000 Punkten, die er am Vortag nach knapp drei Wochen erstmals wieder überschritten hatte. An der Börse war von einem relativ lustlosen Handel die Rede, zumal auch von den US-Börsen zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...