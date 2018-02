Beim Wettbewerb unabhängiger Vermögensverwalter erzielten die Sieger beachtliche Renditen. Doch für das laufende Jahr sind sie skeptischer.

Wenn sich Vermögensverwalter 17 Jahre hintereinander messen, dann ist es völlig normal, dass einfachere und schwierigere Jahre darunter sind. Das Jahr 2017 dürfte in der Nachbetrachtung eher in die Kategorie "einfacheres Jahr" fallen. Der Dax schaffte ein Plus von 12,5 Prozent und stieg dabei bereits das achte Jahr in Folge. Und dies trotz einer Fülle an Unwägbarkeiten hinsichtlich des künftigen Kurses der US- wie der europäischen Notenbanken sowie der weiteren globalen geopolitischen Entwicklungen.

Die erfolgreichsten Vermögensverwalter im Depot Contest der DAB BNP Paribas schafften sogar oft mehr als das Doppelte des Dax-Gewinns. In jeweils drei Kategorien mit unterschiedlichen Risikoprofilen - "Sicherheit", "Ausgewogen" und "Chance" - maßen sie sich wie bereits in den vorangegangenen Jahren auch 2017.

Im Bereich Sicherheit war ein Aktienanteil von maximal 20 Prozent möglich, im ausgewogenen Depot durften es bis zu 50 Prozent sein, und im Bereich Chance durfte sogar noch mehr in Aktien investiert werden.

Gekürt wurden die jeweiligen Sieger des Jahres 2017 sowie diejenigen, deren Dreijahresbilanz der Jahre 2015 bis 2017 am besten ausfiel. Das Handelsblatt ist Medienpartner des Wettbewerbs. Größter Abräumer bei der Preisverleihung im noblen Münchener Lenbachhaus war die ICFB GmbH aus Köln.

Der Vermögensverwalter erzielte in den insgesamt sechs Kategorien jeweils zwei erste, zwei zweite und zwei dritte Plätze. "Wir haben den Aktienanteil voll ausgenutzt", lässt sich ICFB-Gründer und -Inhaber Bert-Ardo Spelter an diesem Abend in die ?Karten schauen. Stockpicking ...

