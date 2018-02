Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Schlusslicht war der DAX, der um 0,3 Prozent auf 12.491 Punkte nachgab und so auch den Euro-Stoxx-50 drückte. Dieser verlor 0,1 Prozent auf 3.458 Punkte.

Mit seinem Minus litt der DAX etwas unter den Autoaktien, die wiederum leicht vom Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts belastet wurden. Die Möglichkeit von Fahrverboten drückte besonders auf VW, die um 0,9 Prozent nachgaben. BMW kamen mit kleinen Abschlägen davon, Daimler schlossen knapp im Plus.

Einer der Stars des Tages waren Baumot. Sie gewannen 10,7 Prozent auf 2,18 Euro. Das aus der ehemaligen Twintec hervorgegangene Unternehmen bietet Hardware-Lösungen für die Nachrüstung von Diesel-Autos an.

Bei BASF drückt die Dividende - bei FMC das Dialysegeschäft

Ansonsten stand die Berichtssaison im Fokus. Auf den DAX drückte auch das Schwergewicht BASF, dessen Aktien 2,1 Prozent verloren. Die Analysten von Bernstein unterstrichen, dass die Dividende enttäuscht habe. BASF legt nur 10 Cent auf die alte Dividende drauf und will nun 3,10 Euro ausschütten.

Fresenius Medical Care (FMC) fielen ebenfalls um 2,1 Prozent, da hier die Quartalszahlen nicht gut ankamen. Analysten verwiesen auf eine Abschwächung im wichtigen US-Dialysegeschäft. FMC habe sich beim Marktwachstum klar schlechter als der Konkurrent DVA entwickelt. Die bereinigte EBIT-Marge sei um 150 Basispunkte gefallen.

Fresenius im Plus - Akorn-Übernahme könnte scheitern

Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius ragten dagegen mit 4,4 Prozent Plus hervor. Hier trieb das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. Ein Aus der Übernahme würde mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden, denn Händler sprachen bei Akorn von einem "Klotz am Bein", der zur seit Monaten andauernden Underperformance der Fresenius-Aktie geführt habe.

RWE gewannen 1,4 Prozent und profitierten damit von Übernahmespekulationen um die Tochter Innogy. Deren Aktien stiegen um 1,2 Prozent. Laut Börsen-Zeitung ist Eon an einer Teilübernahme des Versorgers interessiert. Als besonders interessant für Eon gelte das Stromnetz. Zuletzt drehte sich das Spekulationskarussell rund um Innogy immer schneller. Neben Engie und Enel werden Iberdrola Interesse an Innogy nachgesagt. Die Eon-Aktie verlor 1,1 Prozent.

Sky und Provident Financial mit Rally-Runden

Für eine Kursexplosion von 20,5 Prozent beim Pay-TV-Sender Sky sorgte das überraschende Gegengebot durch Comcast. Die Amerikaner bieten 1.250 Pence je Sky-Aktie, und das auch noch komplett in bar. Zuvor hatte Fox nur 1.075 Pence geboten. Sky handelten damit aber deutlich über dem von Comcast gebotenen Preis, da Anleger nun auf einen möglichen Bieterwettbewerb zwischen Comcast und Fox setzen.

Für die Aktie der britischen Provident Financial ging es um 70,4 Prozent nach oben auf 1.002 Pence. Im Handel hieß es, dass die Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 331 Millionen Pfund deutlich unterhalb der Erwartung ausgefallen sei. Mit der Finanzaufsicht FSA wurde zudem eine Einigung erzielt, der zu zahlende Betrag liegt etwas oberhalb der Erwartung der Numis-Analysten. Die Analysten von Numis hoffen, dass sich die Anleger nun wieder auf das fundamental gesunde Geschäft und dessen Wert fokussieren. Für sie bleibt die Aktie ein Kauf mit einem Kursziel von 1.264 Pence.

Im TecDAX stiegen Aixtron nach ihren Zahlen um 12,8 Prozent. Günstig fiel das Börsendebut von Stemmer aus: Mit rund 38 Euro wurden die Aktien des Anbieters von Bildverarbeitungstechnologien im späten Handel deutlich über dem Ausgabepreis von 34 Euro bezahlt.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.458,03 -5,15 -0,1% -1,3% . Stoxx-50 3.066,14 -10,44 -0,3% -3,5% . Stoxx-600 382,36 -0,70 -0,2% -1,8% Frankfurt XETRA-DAX 12.490,73 -36,31 -0,3% -3,3% London FTSE-100 London 7.282,45 -7,13 -0,1% -5,2% Paris CAC-40 Paris 5.343,93 -0,32 -0,0% +0,6% Amsterdam AEX Amsterdam 537,83 -0,47 -0,1% -1,2% Athen ATHEX-20 Athen 2.149,23 +2,46 +0,1% +3,2% Brüssel BEL-20 Bruessel 4.010,17 +17,67 +0,4% +0,8% Budapest BUX Budapest 38.462,63 -158,21 -0,4% -2,3% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.152,72 -20,80 -0,5% +6,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 146.366,94 +73,92 +0,1% +3,8% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.017,55 -12,86 -1,2% -0,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.476,74 -8,69 -0,2% +1,5% Madrid IBEX-35 Madrid 9.900,20 -2,20 -0,0% -1,4% Mailand FTSE-MIB Mailand 22.724,46 +18,25 +0,1% +3,9% Moskau RTS Moskau 1.310,84 -13,78 -1,0% +13,6% Oslo OBX Oslo 750,56 -1,34 -0,2% +1,0% Prag PX Prag 1.111,12 +9,65 +0,9% +3,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.588,23 +1,27 +0,1% +0,7% Warschau WIG-20 Warschau 2.421,51 +12,88 +0,5% -1,6% Wien ATX Wien 3.429,24 +19,30 +0,6% +0,3% Zürich SMI Zuerich 8.992,52 -33,59 -0,4% -4,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.55 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2238 -0,62% 1,2324 1,2315 +1,9% EUR/JPY 131,54 -0,17% 131,71 131,58 -2,8% EUR/CHF 1,1498 -0,47% 1,1549 1,1538 -1,8% EUR/GBP 0,8803 -0,17% 0,8827 1,1337 -1,0% USD/JPY 107,47 +0,44% 106,87 106,87 -4,6% GBP/USD 1,3902 -0,45% 1,3963 1,3960 +2,9% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,81 63,91 -1,7% -1,10 +4,0% Brent/ICE 66,44 67,50 -1,6% -1,06 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,32 1.333,37 -1,3% -17,05 +1,0% Silber (Spot) 16,39 16,67 -1,7% -0,28 -3,2% Platin (Spot) 983,70 1.000,50 -1,7% -16,80 +5,8% Kupfer-Future 3,15 3,20 -1,6% -0,05 -4,7% ===

February 27, 2018

