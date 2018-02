Liebe Leser,

Tesla konnte zuletzt sehr stark zulegen. Die Aktie zeigt sich in guter Verfassung, heißt es denn auch unter Chartanalysten. Der Wert ist von einem zwischenzeitlichen Februar-Tief bei unter 250 Euro fast wieder bis zur Obergrenze von 300 Euro hinaufgestiegen. Jetzt kommt es auf Kleinigkeiten an. Sollten diese gelingen, sind neue Tops möglich. Im Detail: Die Aktie ist am Dienstag zunächst etwas schwächer gestartet, konnte im Tagesverlauf aber wieder leicht nach oben drehen. ... (Frank Holbaum)

