Frankfurt (ots) - Wird jetzt alles gut? Leider nicht. Die Städte können künftig mit Tricks überhöhte NOX-Werte unter den Grenzwert drücken. In vielen Städten lassen sich zudem Fahrverbote bequem umgehen. Einige Härtefälle mit Verkehrsbeschränkungen für Dieselautos auf belasteten Straßen werden zwar nicht zu verhindern sein. Doch es stellt sich die Frage, wie ernst es Polizei und Ordnungsämter dann mit dem Ahnden von Verstößen nehmen. Und wer befürchtet, erwischt zu werden, kann um die Straßenzüge mit den Fahrverboten einen Bogen machen. Auch dies kann die NOX-Werte an den Messstellen deutlich verringern. Allerdings besteht die Gefahr, dass Schadstoffbelastungen verlagert, aber nicht beseitigt werden. Es reicht aber nicht, bestimmte Straßen zu sperren. Die Kommunen müssen einen entscheidenden Schritt weitergehen und Umweltzonen ausweisen. Dafür wird eine Blaue Plakette nötig, die die neue Bundesregierung einführen muss. Sie sollte dafür sorgen, dass nur noch saubere Pkw in Innenstädte dürfen.



