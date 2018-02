FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche kann sein Medikament Hemlibra nun auch in der Europäischen Union verkaufen. Die Gesundheitsbehörde hat das Mittel zur Behandlung von Personen mit einer speziellen Form der Bluterkrankheit (Hämophilie A mit Faktor VIII Inhibitoren) zugelassen. Das Medikament könne zur routinemäßigen Prophylaxe in allen Altersklassen eingesetzt werden, um Blutungen vorzubeugen oder deren Häufigkeit zu verringern, so Roche.

An der Bluterkrankheit mit Inhibitoren erkrankte Personen haben den Angaben zufolge ein um 70 Prozent höheres Risiko daran zu sterben, als jene ohne Inhibitoren.

Die US-Gesundheitsbehörde hatte das Mittel, einer der Hoffnungsträger des Konzerns, im November 2017 zugelassen.

February 27, 2018 12:19 ET (17:19 GMT)

