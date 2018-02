Stuttgart (ots) -



Der Roman "Hain" der Berliner Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky führt im März die SWR Bestenliste an, die monatlich von 30 unabhängigen Kritikerinnen und Kritikern bestimmt wird. "Geländeroman" nennt sie ihr Buch, weil es sich auf eine Reise an unbekannte Orte Italiens begibt - auf unwegsamen, noch wenig ausgetretenen Pfaden. Es ist ein Requiem, ein Totenbuch nach dem Verlust eines geliebten Menschen und der Versuch eine Sprache zu finden, die vom Reich der Lebenden in das der Toten hinüberreicht. "Hain" ist bei Suhrkamp erschienen. Auf Platz 2 auf der März-Bestenliste steht Norbert Gstreins Roman "Die kommenden Jahre" (Hanser), Platz 3 belegt "Wie hoch die Wasser steigen" (Hanser) von Anja Kampmann. Die Kritiker und Jurymitglieder Helmut Böttiger, Eberhard Falcke und Sigrid Löffler stellen am 6. März ausgewählte Bücher der Bestenliste in der Sendung "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" vor (SWR2, 22:03 Uhr).



Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist die älteste Qualitätsliste Deutschlands. Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen, und geben ihnen Punkte. Gegründet hat die Liste der Literaturredakteur des ehemaligen Südwestfunks Jürgen Lodemann in strenger Abgrenzung zu den gängigen Bestsellerlisten. Sie ist eine Empfehlungsliste, hinter der anerkannte deutschsprachige Literaturkritikerinnen und -kritiker stehen, und soll Orientierung schaffen im ausufernden Markt der Neuerscheinungen. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die "SWR Bestenliste" auf der Suche nach unbekannten Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen: Das garantiert monatlich immer wieder Neues, Überraschendes und Unterhaltendes.



Download und Newsletter: www.SWR2.de/literatur/bestenliste Im Radio: "SWR-Bestenliste - der Literaturtalk", Dienstag, 6. März 2018, 22:03 Uhr, SWR2 Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur



