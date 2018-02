Rohöl: In den letzten beiden Handelswochen zogen die Ölpreise um mehr als 7 Prozent an, obwohl sich im gleichen Zeitraum bei Brent als auch bei WTI die spekulativen Finanzanleger zurückgezogen haben. Rückenwind könnte den Preisen die sich aufhellende fundamentale Lage verliehen haben. Gold: Die US-Zinsen sind in den letzten Wochen weiter angestiegen und haben die Renditen in anderen Währungsräumen mitgezogen. Die Zinsen bremsten den Aufwärtsdrang der Aktienkurse. Dem Goldpreis konnten sie aber wenig anhaben. Aluminium: Das Industriemetall Aluminium ist schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Aus Expertensicht sind die Preise derzeit zu hoch. Der globale Markt bleibt überversorgt.

