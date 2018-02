(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Spezialanlagenbauer Aixtron setzen die Anleger auf eine weitere Geschäftsbelebung. So blickt das TecDax -Unternehmen nach der Rückkehr in die Gewinnzone im vergangen Jahr nun optimistisch in die Zukunft. Die Aktie schnellte am Dienstag bereits am Vormittag in die Höhe, um am Nachmittag ihre Kursgewinne nochmals deutlich auszubauen.

Am Ende des Tages stand ein Plus von 12,77 Prozent auf 16,645 Euro auf der Kurstafel, womit sie der mit Abstand beste Wert im moderat freundlichen TecDax waren. Mehr hatten die Papiere zuletzt Anfang August 2011 gekostet. Händler argumentierten zudem mit der Charttechnik, die die Aixtron-Aktie nun treibe. Noch am Vortag hatte es nach einem Fehlausbruch über der Marke von 15 Euro ausgesehen.

"Die Prognosen für den Umsatz und die Gewinnmargen sind stark", schrieb Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Liberum Capital in einer Studie. Er sieht sogar im Jahresverlauf noch Luft nach oben. Aixtron erwartet Auftragseingang und Umsatz in einer Bandbreite von 230 bis 260 Millionen Euro. Wird der 2017 verkaufte Speicherchip-Geschäftsbereich herausgerechnet, wäre dies ein Umsatzwachstum um 20 bis 35 Prozent. Das Ebit soll 5 bis 10 Prozent des Umsatzes betragen.

Insbesondere im Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von Lasern für Anwendungen der 3D-Sensorik oder der optischen Datenübertragung sieht Aixtron 2018 Potenzial. Analyst Menon rechnet mit einer mehrjährigen Wachstumsphase von Aixtron. Neben der Nachfrage nach 3D-Senoren etwa wegen deren baldiger Verwendung in allen iPhone-Modellen verwies er auf den zunehmenden Einsatz von Spezial-LEDs sowie die Elektromobilität als Treiber. Menon will seine Gewinnschätzungen überarbeiten.

Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank bleibt ebenfalls zuversichtlich. Er lobte die Zahlen und hält den Ausblick ebenfalls für konservativ. Sollten Anleger im weiteren Verlauf infolge der Kursrally der vergangenen Monate in größerem Umfang Kasse machen, könnte dies eine Kaufgelegenheit eröffnen.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten Investoren auf eine spürbare Geschäftsbelebung gesetzt. Mit einem Plus von fast 274 Prozent waren die Aixtron-Anteilsscheine 2017 der Spitzenreiter im TecDax. Im bisherigen Jahresverlauf ging es bereits rund ein Drittel nach oben.

Analyst Schupp sieht im Sog des Chipbooms weiter Luft nach oben. Erst jüngst hatte er das Kursziel auf 18 Euro angehoben. Damit ist er der mit Abstand optimistischste der im dpa-AFX-Analyser erfassten neun Experten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 11,50 Euro. Allerdings haben die Analysten ihre Schätzungen noch nicht an die aktuellen Zahlen angepasst./mis/bek/ajx/jha/

ISIN DE000A0WMPJ6

AXC0317 2018-02-27/18:56