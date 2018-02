Neuss (ots) - Im "Deutschlandtest" von Focus Money ist RCI Banque Deutschland mit ihren Marken Renault Bank und Nissan Bank für "Höchste Kundentreue" ausgezeichnet worden.



Der deutschlandweit im Dezember 2017 und Januar 2018 durchgeführten Studie zur Kundentreue liegen insgesamt 552.686 Kundenurteile zu 1.812 Dienstleistern aus 196 Branchen zugrunde. Dabei erreichte RCI Banque Deutschland innerhalb der Branche "Autobanken" das Qualitätssiegel "Höchste Kundentreue - Prädikat Herausragend".



Die Studienergebnisse wurden vom Nachrichtenmagazin Focus im Beitrag "Mit dem Herzen dabei" veröffentlicht (Focus 09/18 vom 24. Februar 2018).



Stimmen zur Auszeichnung



Xavier Dérot, Generaldirektor: "Das Qualitätssiegel 'Höchste Kundentreue' für RCI Banque Deutschland dokumentiert die gemeinsamen Anstrengungen von Automobilhandel, Hersteller und Bank zur Steigerung von Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität."



Ralf Benecke, Direktor Marketing: "Die Auszeichnung für höchste Kundentreue macht deutlich, dass ein faires Produkt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und ein starker Kundenservice zu zufriedenen Kunden führt. Zufriedene Kunden sind treue Kunden."



Über RCI Banque Deutschland



RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.



Unter dem Namen ihrer Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti.



Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. RCI Banque Deutschland führte 2011 innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien in Deutschland ein, zunächst bei Renault, später bei Nissan Elektrofahrzeugen.



Seit 2013 ist das Unternehmen als "Renault Bank direkt" unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-Service Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.



Webseiten



