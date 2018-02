Luxemburg (ots) -



- Verschmelzung der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. und der Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. - Bündelung der Geschäftsaktivitäten in neuer Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. - Weiterer wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Konzerns



Mit heutigem Datum sind zwei Tochtergesellschaften der Hauck & Aufhäuser Gruppe verschmolzen worden: Die bisherige Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. sowie die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. (ehemals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) bündeln ihre Geschäftsaktivitäten zukünftig in der neuen Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.



Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. umfasst sämtliche Leistungen und Services der beiden bisherigen Gesellschaften. "Indem wir unsere Kompetenzen und Aktivitäten bündeln, können wir einer großen und steigenden Anzahl an Geschäftspartnern ein ständig wachsendes interessantes Leistungsspektrum aus einer Hand anbieten. Als Qualitätsanbieter erfüllen wir auch individuelle und komplexe Bedürfnisse. Von den entstehenden Synergien werden unsere Geschäftspartner profitieren", so Michael Bentlage, Vorsitzender des Vorstands von Hauck & Aufhäuser.



Der Zusammenschluss ist nach dem Erwerb der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. und der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. im Dezember vergangenen Jahres der folgerichtige nächste Schritt in der Wachstumsstrategie des Hauck & Aufhäuser Konzerns. Deren Ziel ist es unter anderem, die Position als einer der führenden Spezialisten im Geschäftsbereich Asset Servicing am Finanzstandort Luxemburg weiter auszubauen.



Luxemburg ist heute größter Standort des Konzerns. Neben der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg, und der neuen Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. werden die Leistungen aus den weiterhin eigenständigen Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. und Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. erbracht.



Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 222 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie dem Vorstandsmitglied Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.



Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus gehören Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen zum Leistungsportfolio des Hauses. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.



