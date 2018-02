mid Groß-Gerau - Der Höhenflug geht weiter: Von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland traten im Jahr 2017 rund 117,6 Millionen Passagiere eine Flugreise an. Seit Beginn der Aufzeichnungen sind noch nie so viele Menschen geflogen. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, hat das jährliche Wachstum um 5,1 Prozent zugenommen. Pro Kalendertag starteten 2017 durchschnittlich rund 322.000 Passagiere eine Flugreise. Das entspricht der Bevölkerung der ehemaligen deutschen Hauptstadt ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...