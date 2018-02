Liebe Leser,

die Aktie von Facebook hat nun ein etwas schlechteres Signal ausgesendet. Der Wert konnte am Dienstag die bis dato markante Untergrenze von 150 Euro nicht ganz verteidigen. Dies sollte nach Meinung von charttechnischen Experten zwar noch kein Alarmsignal sein, verhindert aber womöglich den direkten Ausbruch nach oben. Zu den Einzelheiten: Die Aktie ist zweifellos in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der allerdings zuletzt in eine Seitwärtsphase einmündete. Das bedeutet: ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...