Liebe Leser,

die Olympischen Winterspiele sind vorbei - und dennoch gibt es für die Aktie von Adidas so einige positive Signale. Der Wert ist auf dem Weg nach unten wohl vorläufig ausgestoppt worden und konnte sich zuletzt wieder erholen, so die Überzeugung von Chartanalysten. Dabei ist die Aktie nun in Höhe von 180 Euro an Widerstände gestoßen, die überwunden werden müssen. Die Kraft könnte reichen, auch wenn die öffentliche Berichterstattung um Olympia und entsprechende Werbung mittlerweile ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...