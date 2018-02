mid Groß-Gerau - Auch wenn ein paar Kandidaten die Messe schwänzen: Mit den 180 vertretenen Ausstellern sind die sieben Hallen des Palexpo-Geländes am Lac Leman gut gefüllt. Die 88. GIMS (Geneva International Motor Show, 8. bis 18. März) hat einiges an Welt- und Europapremieren zu bieten. Und sie zeigt, wohin die Reise geht - etwa auch in Sachen Hybride oder E-Antrieb und autonomes Fahren. Hier eine Messe-Vorschau mit den wichtigsten Neuheiten in alphabetischer Reihenfolge, Teil 1 von Audi bis ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...