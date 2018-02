Am Sonntag steht fest, ob Deutschland erneut von einer Großen Koalition regiert wird. Die Stimmung an der SPD-Basis ist gespaltener denn je.

Weil der Bügeltisch am nächsten stand, hat Sebastian Schulze direkt hier sein Kreuz gemacht. Der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Aurich, fischte nur kurz die Wahlunterlagen aus dem dicken Umschlag mit dem Koalitionsvertrag. Seine Entscheidung stand ohnehin fest: Ja, die SPD soll den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abschließen.

Nun ist der rote Rückumschlag bereits wieder auf dem Weg zurück nach Berlin in die SPD-Zentrale. "Ich verstehe jeden, der eine Wut im Bauch hat", sagt der 42-Jährige Niedersachse trotzdem. "Aber man muss das Ganze bis zum Ende denken."

Im Wahlkreis Aurich-Emden scheint die sozialdemokratische Welt noch in Ordnung - zumindest auf den ersten Blick. Im Herzen Ostfrieslands findet sich eine der letzten SPD-Hochburgen der Republik. Bei der Bundestagswahl kam die SPD hier auf 37,8 Prozent.

Es war das beste Wahlkreisergebnis der Sozialdemokraten überhaupt. Doch nun zeigt sich die Partei auch hier gespalten. Seit zwanzig Jahren ist Schulze nun schon SPD-Mitglied, eine Prognose, wie das Votum ausgehen wird, will er trotzdem nicht abgeben.

Schulze selbst hält den Koalitionsvertrag für akzeptabel. "Natürlich bin ich nicht hundertprozentig überzeugt", sagt er. Jenseits der Inhalte sieht der blonde Mann mit der markanten Brille aber "jeden Demokraten" in der Verantwortung - nicht nur für die Partei, sondern für das ganze Land.

Bei einem "Nein" der Genossen werde es Neuwahlen geben. "Ich will aber nicht mit meiner Partei in eine neue Weimarer Republik hineinfahren" erklärt Schulze mit Blick auf die jüngsten Umfragen, die die AfD sogar noch vor der SPD sieht. Mit deutlichen Worten rügt er das jüngste Chaos in der Parteispitze. Diese müsse nun "endlich Ruhe in den Laden" bringen und Verantwortung übernehmen, "anstatt der Basis vorzuwerfen, sie rühre die Partei auf."

Derzeit dürfen gut 460.000 SPD-Mitglieder über eine Neuauflage der Großen Koalition abstimmen. Doch die Partei ist tief gespalten: Die SPD-Spitze wirbt dafür, Parteilinke, die Jugendorganisation Jusos und viele an der Basis sind strikt dagegen. Alle Briefe, die bis zum 2. März um 24 Uhr eingehen, werden berücksichtigt.

Gültig ist das Votum nur, wenn neben dem korrekt ausgefüllten Stimmzettel auch eine eidesstattliche Erklärung beiliegt - damit am Ende nicht etwa Hunde über Wohl und Wehe der Partei abstimmen. Rund 1,5 Millionen Euro muss die Partei für den Mitgliederentscheid ausgeben.

Ralf Wätzig war erst einmal verärgert, als die Post aus dem Willy-Brandt-Haus bei ihm eintraf: Im Anschreiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...