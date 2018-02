mid Groß-Gerau - Wer sich die Ausstellerliste des Auto-Salons in Genf vornimmt, stößt sehr weit vorne auf die Firma Abt Sportsline. Der renommierte Tuner für Gefährte von VW und Audi ist mit fünf Fahrzeugen am Genfer See vertreten. Etwa mit dem Abt RS5-R, der laut der PS-Spezialisten erstmals vor Publikum präsentiert wird und neben einem spannenden Äußeren auch muntere 530 PS zu bieten hat. "Nur" 500 Pferdchen hat der kompaktere Abt RS3 unter der Haube. Noch streng geheim ist bis zur Messe-Enthüllung ... (Global Press)

