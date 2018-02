Dense Air will Mobilfunkanbietern weltweit "Small Cells as a Service" anbieten

Heute stellen wir "Dense Air" vor, einen neuen Netzbetreiber auf Vorleistungsebene, der die Abdeckung und die Kapazität bestehender Mobilfunknetze als "Carrier of Carriers"-Betreiber (Betreiber von Betreibern) "verbessert und erweitert", typischerweise in der Funktion als neutraler Host. Diese Ankündigung trifft zeitlich mit der Veranstaltung des Mobile World Congress 2018 in Barcelona, Spanien, zusammen, wo Dense Air mit einem Messestand vertreten ist (26. Februar bis 1. März 2018).

Dense Air nutzt das umfassende Portfolio an 4G- und 5G-Small-Cell-Angeboten von Airspan, um Netzfunknetzbetreibern Serviceleistungen zur Netzwerkverdichtung und -erweiterung in einem lizenzierten, für Small Cells reservierten Frequenzspektrum anzubieten.

"Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, Mobilfunkbetreibern einen völlig neuartigen Service anbieten zu können. Das von Dense Air auf Vorleistungsebene bereitgestellte Serviceangebot soll die Investitionen ergänzen, die Betreiber in ihre Makro-Funkzugangsnetze getätigt haben", sagte Paul Senior, amtierender CEO von Dense Air. "Durch das Hinzufügen von Small Cells, die in einem dedizierten lizenzierten Spektrum zu Makro-Netzwerken am Zellenrand entweder in Außen- oder Innenbereichen eingesetzt werden, können wir die Geschwindigkeiten und die Netzwerkkapazität erhöhen und somit die Servicebereitstellung für Endnutzer entscheidend verbessern. Wichtig hierbei ist, dass Dense Air keine Mobilfunkservices für Privatkunden anbietet und dies auch künftig nicht vorhat und somit in keiner Weise mit Mobilfunkanbietern im Wettbewerb stehen wird."

"Durch den Einsatz einer neutralen Host-Lösung d. h. wenn ein einziges Small-Cell-Netzwerk mehrere Betreiber hosten kann können bei der Bereitstellung von 4G- und 5G-Small-Cell-Netzwerken erhebliche Kostenvorteile erzielt werden. Unser Ziel besteht darin, Mobilfunknetzbetreiber (MNO) und Mobile Virtual Network Operators (MVNO) dabei zu unterstützen, ihre Netze durch Verdichtung zu verbessern, ohne dabei ihre Investitionskosten erhöhen zu müssen."

Dense Air ist ein optimierter Service zur Netzwerkverdichtung und -erweiterung.

Die Lösung wird unter Nutzung von Small Cells für Innen- und Außenbereiche bereitgestellt.

Der Service läuft in einem lizenzierten, dedizierten Frequenzspektrum.

Die Small Cells von Dense Air stellen Services auf der Basis eines "neutralen Hosts" bereit.

Wir unterstützen 4G-LTE- und LTE-Pro-Netzwerke und künftig 5G NR.

Dense Air füllt Abdeckungslücken und kapazitätsschwache Stellen in Makro-Netzwerken.

Die Serviceleistungen werden Mobilfunknetzbetreiber auf einer "Carrier of Carriers"-Basis auf Vorleistungsebene bereitgestellt.

Wir stehen mit Mobilfunknetzbetreibern und sonstigen Serviceanbietern NICHT IM WETTBEWERB.

Unsere Serviceleistungen sind in Stadt-, Vorstadt- und Landgebieten erhältlich.

Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungsfälle im Mobilfunkbereich, darunter eMBB, IdD und Öffentliche Sicherheit.

Ferner ermöglichen wir Großunternehmen und Regierungen den Aufbau privater LTE-Netze.

Die Produkte und Technologien von Airspan für 4G LTE und 5G eignen sich perfekt für Small-Cell-orientierte Netzwerkarchitekturen. Die einzigartige Marktführerschaft von Airspan im Bereich intelligenter Small Cells mit integrierten LTE-Relais- und Millimeterwellen-Backhaul-Technologien wird Dense Air die massive Verdichtung von Netzwerken ermöglichen.

Über DENSE AIR

Dense Air hat seinen Firmensitz in London, Großbritannien, sowie Niederlassungen in Irland und Belgien, seinen Zielmärkten für die Markteinführung. Dense Air nutzt einzigartige Small-Cell-Technologien auf der Basis als neutraler Host und "Carrier of Carriers"-Betreiber, um etablierten LTE-Mobilfunkbetreibern oder Serviceanbietern eine kosteneffektive Netzwerkverdichtung anzubieten. Dense Air führt 2018 umfassende Versuche und Machbarkeitsnachweise (Proof of Concept) durch und wird seine Serviceleistungen ab 2019 kommerziell auf den Markt bringen.

www.denseair.net

media@denseair.net

Über Airspan Networks Inc.:

Airspan (OTC PINK: AIRO) ist mit über 1000 Kunden in über 100 Ländern ein führender Anbieter von 4G- und 5G-RAN-Lösungen. Das Unternehmen wird regelmäßig als Marktführer und Pionier bezüglich der Bereitstellung von LTE-Zugangs- und innovativen Backhaul-Lösungen anerkannt. Airspan verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio, das Small Cells für Innen- und Außenbereiche und ausschließlich Außenbereiche, kompakte Mikro- und Makro-Basisstationen sowie eine Auswahl an Nutzergeräten und Produkte zur Netzwerkoptimierung umfasst. Diese Konnektivitätslösungen sind für den Betrieb in Bändern zwischen 400 MHz bis zu 6,4 GHz and 60-80-GHz-Millimeterwellen ausgelegt. www.airspan.com.

Airspan unterliegt nicht den Berichtspflichten des US-amerikanischen Börsengesetzes (Securities Exchange Act) von 1934 und reicht infolgedessen keine Meldungen, Geschäftsberichte, Stimmrechtsvollmachten, Informationsblätter noch sonstige Informationen bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ein. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Es ist möglich, dass wir die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten unseren zukunftsgerichteten Ausgaben daher kein unangemessenes Vertrauen schenken. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in irgendeiner Weise zu aktualisieren.

Airspan Networks Inc.

mediarelations@airspan.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180227006445/de/

Contacts:

Dense Air

Paul Senior

Tel.: 01895 467100

media@denseair.net