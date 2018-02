Halle (ots) - Trumps Vorschläge, das Mindestalter für den Besitz von Schusswaffen zu erhöhen oder gar Lehrer zu bewaffnen, halten eine Debatte am Leben, die nicht zielführend ist. Ein Verbot halbautomatischer Schnellfeuergewehre in den gesamten USA würde mehr bringen. Aber das ist auch weiter nicht in Sicht. Trump schwadroniert gerne, er nimmt sich aber die mächtige Waffenlobby NRA nicht vor. Stattdessen kritisiert er einen Polizisten, der nahe der Schule Dienst hatte, aber während des Massakers nicht eingriff. Dem Polizisten wirft Trump Feigheit vor. Er sagt, er selbst würde in so einem Fall in die Schule rennen - zur Not auch ohne Waffe. Ein echter Held halt ...



