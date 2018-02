Stuttgart (ots) - Die Politik wird in den kommenden Monaten Fahrverbote vorbereiten, über Beschilderungen und Ausnahmeregelungen diskutieren. Diese Zeit muss die Autobranche nun nutzen, um ihre Anstrengungen zur Luftreinhaltung zu verstärken und zu beweisen, dass Verbote überflüssig sind. Denn Fahrverbote kennen nur Verlierer: die Industrie, die unter einem weiteren Vertrauensverlust für den Diesel massiv zu leiden hätte, ebenso wie das Land, das seinen Wohlstand und seine hohen Steuereinnahmen bislang für eine Selbstverständlichkeit hält. Die größten Verlierer aber wären die Autofahrer und die Beschäftigten der Fahrzeugbranche - obwohl gerade sie diejenigen sind, die mit dem Skandal am wenigsten zu tun haben.



