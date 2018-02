Neue FerriSSD bietet größeres Leistungsvermögen und höheren Datenschutz für erfolgskritische Anwendungen



Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ: SIMO) ("Silicon Motion"), globaler Marktführer in den Bereichen Design und Marketing von NAND-Flash-Controllern und Solid-State-Speichergeräten, stellte heute seine neuen FerriSSD® Single-Chip SSDs vor, die mit einem PCIe Gen 3 NVMe 1.3 Interface für erfolgskritische High-Performance-Anwendungen ausgestattet sind. Der SM689 unterstützt das PCIe Gen 3x4 Interface, während der SM681 auf das PCI Gen 3x2 Interface abgestimmt ist und über eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.45GB/s sowie eine sequentielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 650MB/s verfügt. Beide Produkte unterstützen mehrere Kapazitätenkonfigurationen zwischen 16GB und 256GB und verfügen durch die Anwendung von Silicon Motions urheberrechtlich geschütztem End-to-End-Datenschutz und ECC-Technologien sowie Daten-Caching-Mechanismen über eine fortschrittliche Datenintegrität sowie Funktionsmerkmale für eine höhere Ausfallsicherheit auf Enterprise-Niveau.



SM689* und SM681* sind die neuesten Mitglieder der FerriSSD-Familie, zu der auch PATA (SM601)- und SATA (SM619)-Lösungen gehören. Diese sind auf eingebettete IKT-Systeme in industriellen, kommerziellen, Unternehmens- und Automobil-Endmärkten ausgerichtet. FerriSSD Single-Chip-SSDs sind via Firmware konfigurierbar und bieten erhöhte Ausfallsicherheit und solide Datenintegritäts-Funktionen, die für die extremen Betriebsumgebungen dieser Anwendungen unerlässich sind.



"Die FerriSSD-Speicherlösungen erfreuen sich bei Automobil- und Industriedesignern großer Beliebtheit, da sie ihnen die Möglichkeit bieten, Festplattenlaufwerke gegen zuverlässige Solid-State-Alternativen auszutauschen", so Nelson Duann, Senior Vice President der Geschäftsbereiche Marketing und OEM bei Silicon Motion. "Das zusätzliche PCIe NVMe Interface wird eine bedeutend bessere Performance für Anwendungen wie AI und autonomes Fahren ermöglichen."



Silicon Motions SM689 und SM681 FerriSSDs unterstützen erweiterte Ausfallsicherheits- und Datenintegritätsfunktionen, die für anspruchsvolle Automobil-, Kommerz-, Unternehmens- und Industrieanwendungen geeignet sind. Das Funktionsset beeinhaltet:



- End-to-End-Data-Path-Sicherung, die den Fehlerkorrekturcode (error correction code, ECC) auf die SDDs-SRAM- und DRAM-Buffer sowie auf den primären NAND Flash-Speicher-Array appliziert - DRAM-Daten-Cache zur Sicherstellung der Dateneingabe und Ermöglichung von Datenredundanz, ohne die Arbeitsabläufe des Host-Prozessors zu verzögern - Hybrid Zone, durch die eine einzige Festplatte in SLC-Speicherzellenzonen (single-level cell, SLC) und MLC-/ TLC-Speicherzellezonen (multilevel, MLC/three-level, TLC) unterteilt wird, wodurch Zugriffsgeschwindigkeiten und Datenhaltung beschleunigt werden - Intelligent Scan/DataRefresh schützt vor größeren Datenverlusten bei Arbeitsvorgängen, die bei hohen Temperaturen stattfinden - NANDXtend-Technologie unter Einbindung von Silicon Motions urheberrechtlich geschütztem leistungsstarkem LDPC ECC-Engine mit RAID, wodurch selbst bei extremen physikalischen Bedingungen eine höhere Datenintegrität gewährleistet ist - 16 mm x 20 mm (SM689) und 11,5 mm x 13 mm (SM681) Single-Chip-Package - Unterstützung industrieller Temperaturen von -40 bis 85 Grad Celsius - Einführungsdichten von 16GB bis 256GB



Die neueste PCIe NVMe FerriSSD-Familie befindet sich momentan in der Herstellung; Produkte werden auf der Embedded World-Fachaustellung am Silicon Motion-Messestand 1.119 präsentiert (Nürnberg, Deutschland, 27. Februar - 1. März 2018).



Bei * SM689 handelt es sich um eingebettetes DRAM, SM681 ist DRAMlos



Wir zählen zu den weltweit führenden Anbietern von NAND-Flash-Controllern für Solid-State-Speichergeräte und Vertreibern von SSD-Controllern. Wir verfügen über das umfangreichste Portfolio an Controllertechnolgien und -lösungen und liefern jährlich über 750 NAND-Controller weltweit aus - mehr als irgendein anderes Unternehmen auf der Welt. Unsere Controller werden in großem Umfang für Embedded-Storage-Produkte wie SSDs und eMMCs verwendet, die in Smartphones, PCs sowie industriellen und kommerziellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus bieten wir spezialisierte, leistungsstarke SDD-Enterprise- und Industrielösungen an. Unsere Kundschaft umfasst zahlreiche NAND-Flash-Anbieter, Hersteller von Modulen für Speichergeräte sowie führende OEMs.



