JPMorgan senkt Ziel für BAT auf 5185 Pence - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5610 auf 5185 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Alberto Lopez Rueda reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2018. Die Telefonkonferenz des Tabakkonzerns zu den jüngsten Zahlen habe aber dennoch einige zuversichtlich stimmende Aspekte enthalten. Geduldige Anleger würden belohnt werden.

NordLB senkt Ziel für Fresenius SE auf 82 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 92 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des Medizinkonzerns laufe weiterhin erfreulich gut, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bremsend hätten sich dagegen negative Währungsumrechnungseffekte ausgewirkt. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien trotz Überprüfung der Akorn-Übernahme bestätigt worden.

DZ Bank hebt fairen Wert für Jungheinrich auf 41 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Jungheinrich nach einer Anpassung im Bewertungsmodell von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie von etwas geringerem Wachstum aus als 2017. Zudem gebe es für die Margen leichte Abwärtsrisiken.

DZ Bank hebt Ziel für Airbus auf 116 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 110 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein sah zwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie erhöhte Währungsrisiken wegen des starken Euro. Sollte sich aber das aktuelle Problem rund um das Getriebefan-Triebwerk für den modernisierten Mittelstreckenjet A320neo nur als temporär und vergleichsweise einfach lösbar erweisen, stehe einer starken Profitabilitätsverbesserung nur wenig im Wege.

DZ Bank senkt fairen Wert für Siemens auf 141 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens von 144 auf 141 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Börsengang der Gesundheitssparte Healthineer und die Beseitigung von Schwachstellen stünden beim Industriekonzern nun im Fokus, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der niedrigere faire Wert basiere auf einer Anpassung des Bewertungsmodells. Der Umbau des Konglomerats gehe weiter.

NordLB senkt Ziel für BASF auf 96 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für BASF von 99 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Chemiekonzerns für 2017 hätten nach den bereits vorgelegten Eckdaten nicht mehr überrascht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bescheidene Dividendenerhöhung und der leicht rückläufige Gewinnausblick (Ebit) hätten nicht für Begeisterung gesorgt.

HSBC hebt Ziel für Unicredit auf 21 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unicredit von 19,30 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Domenico Santoro kalkuliert in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie nun mit einer höheren Profitabilität der italienischen Bank. Es handle sich um eine der interessantesten Restrukturierungsstories in Europa.

Citigroup senkt Covestro auf 'Sell' - Ziel 80 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Covestro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber unverändert bei 80 Euro belassen. Analyst Andrew Benson rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht damit, dass der Kunststoffkonzern die außerordentlich hohe Profitabilität des Vorjahrs halten kann. Auch wenn Covestro selbst diszipliniert investiere, dürften die Kapazitäten am Markt deutlich steigen und so die Margen verwässern. Es sei an der Zeit, seine Kursgewinne zu sichern, rät Benson.

Baader Bank hebt Ziel für Hugo Boss auf 82 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Modekonzern begännen sich die unternehmensinternen Optimierungsmaßnahmen auszuzahlen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So gebe es ermutigende Signale, die auf eine Verbesserung der operativen Entwicklung hindeuteten. Darauf deute das starke Umsatzwachstum im vierten Quartal hin.

Goldman senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 3,80 auf 3,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Mobilfunkgeschäft des Telekomkonzerns stecke weiter in der Klemme zwischen den großen Netzbetreibern und dem wieder aufstrebenden Mobilfunkdiscounter 1&1 Drillisch, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bezweifelt, das Telefonica Deutschland die Umsätze durch digitalisierungsbedingte Einsparungen steigern kann. Mills senkte seine mittelfristigen operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda).

