GE hat sich in 2017 schlecht entwickelt. Die Zahlen für das Geschäftsjahr sind katastrophal ausgefallen. Es hapert an allen Ecken und Enden. Trotz der breiten Marktaufstellung und der konjunkturellen Hochphase ging der Umsatz um 1,3% auf 122,1 Mrd $ zurück. Dabei konnte kein Gewinn erwirtschaftet werden. GE ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich musste ein Verlust von 6,2 Mrd $ verbucht werden. Damit ist das Ergebnis noch schlechter ausgefallen als 2015 im schlechtesten ... (Volker Gelfarth)

