Landsvirkjun und das Technologieunternehmen Advania Data Centers unterzeichnen Stromabnahmevertrag für die Bereitstellung von 30 MW für das Datenzentrum von Advania in Reykjanesbær. Für eine Verdreifachung seines Betriebs in naher Zukunft strebt Advania Data Centers den weiteren Ausbau seiner Datenzentrumsumgebungen an.

Durch den neuen Stromabnahmevertrag wird Advania Data Centers in die Lage versetzt, die stetig wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrechenzentren und spezialisierten Blockchain-Technologieleistungen zu befriedigen.

Das isländische Klima und das regionale Konzept für erneuerbare Energien bieten günstige Voraussetzungen für die Errichtung von Datenzentren in Island. Die Tatsache, dass Datenzentren gemäßigt kühle Luft zur Kühlung ihrer Anlagen benötigen, bietet attraktive Bedingungen für ausländische Kunden von Advania Data Centers. Diese natürliche "kostenlose Luftkühlung" bedeutet, dass die Datenzentren keine großen Energiemengen aufbringen müssen, um ihre Anlagen zu kühlen, und der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) minimiert werden kann, sodass die Datenzentren in Island effizienter als an einem beliebigen anderen Ort betrieben werden können.

Die Energie hierzu wird von dem gegenwärtigen Kraftwerks-Netzwerk geliefert, das aus 14 Wasserkraftwerken, drei Geothermiekraftwerken und zwei Windturbinen besteht. Landsvirkjun wird durch den Ausbau der Búrfell Hydropower Station in der Lage sein, die wachsenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie in Island zu erfüllen.

Hörður Arnarson, CEO von Landsvirkjun, erklärte:

"Die Zusammenarbeit mit Advania Data Centers war äußerst erfolgreich und wir waren hocherfreut über den anhaltenden Erfolg des Unternehmens. Dieser Erfolg hat das Wachstum einer neuen und innovativen Branche in Island ermöglicht, in der üblicherweise ein wettbewerbsfähiger Preis für Energie bezahlt wird. Island bietet einen idealen Standort für den Betrieb von Datenzentren und den Verkauf von Strom aus erneuerbaren Energien und unterstützt somit den Betrieb von Landsvirkjun und das weitere Wachstum des Informationstechnologie-Sektors in Island."

Eyjólfur Magnús Kristinsson, CEO von Advania Data Centers, ergänzte:

"Wir haben in den vergangenen Jahren massiv in Know-how und unsere technischen Fähigkeiten investiert, um dem Bedarf unserer Kunden an High-Density-Hosting besser nachkommen zu können. Auf diese Weise konnte die Position des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Umfeld besonders gestärkt werden. Unsere Kunden wissen die Vorteile der Energieeinsparungen, die mit der natürlichen Luftkühlung der Computerumgebungen in Datenzentren einhergehen, besonders zu schätzen. Eine erfolgreiche Kooperation mit Landsvirkjun ist einer der Gründe für eine zuverlässige Verlängerung des steilen Wachstumspfades von Advania Data Centers in den vergangenen Jahren. Die Fähigkeit zur Erfüllung der anhaltenden Kundennachfrage nach höherer Service-Verfügbarkeit in Island ist nun für unsere nächste Wachstumsphase sichergestellt."

Über Advania Data Centers

Advania Data Centers ist ein Technologieunternehmen in den Bereichen High Performance Computing, Blockchain-Technologie und High-Density-Hosting. Das HPC-Team (High-Performance Computing) von Advania besteht aus Experten, die den Betrieb der HPC-Umgebungen und HPC-Jobs für unsere Kunden überwachen, darunter unter anderem weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Technologie und Wissenschaft.

Über Landsvirkjun

Landsvirkjun ist ein isländisches Staatsunternehmen und erzeugt Elektrizität aus erneuerbaren Energien, hydroelektrischer Energie, geothermischer Energie und Windenergie. Langfristige Verträge, wettbewerbsfähige Preise, beispiellose Versorgungssicherheit und hervorragende Kabelverbindungen nach Europa und Nordamerika sowie ein kühles Klima lassen Island als idealen Standort für Datenzentren erscheinen.

