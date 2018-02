Liebe Leser,

bei PM setzte sich in den ersten 9 Monaten das Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz fort. Die Profitabilität hat überproportional zugelegt. PM profitierte in Deutschland, seinem wichtigsten europäischen Industriemarkt, vom hohen Investitionsvolumen. In Asien und Nordamerika führte die dynamische Nachfrage im Bereich Antriebstechnik für Komfort- und Pflegemöbel zu attraktiven Zuwachsraten. So stieg der Umsatz um 9,4% auf 475,2 Mio €. Bereinigt um Währungseffekte ergab sich ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...