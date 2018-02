NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei aufeinanderfolgenden Handelstagen mit teils kräftigen Kursgewinnen haben am Dienstag alle wichtigen US-Aktienindizes nachgegeben. Damit wurde die Erholungsrally erst einmal unterbrochen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,16 Prozent tiefer beim Stand von 25 410,03 Punkten und damit knapp über seinem Tagestief.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 1,27 Prozent auf 2744,28 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor ebenfalls 1,27 Prozent auf 6900,35 Punkte. Der Wind an der New Yorker Börse habe gedreht, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die schnellen Gewinne der vergangenen Tage seien wohl einigen Investoren am Ende doch unheimlich geworden.

Hinzu kamen wieder steigende Zinsen - seit Anfang Februar eine der größten Sorgen der Aktienanleger. Denn Aktien verlieren dadurch als Anlage tendenziell an Attraktivität gegenüber festverzinslichen Wertpapieren. Der neue Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte in einer Rede vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses eine Fortsetzung des moderaten geldpolitischen Straffungskurses signalisiert. Angesichts des starken Wachstumsausblicks könne die Fed ihre Leitzinsen weiter graduell anheben, so Powell./ajx/stw

