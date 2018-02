FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel ging es am Dienstag mit der schwachen Tendenz an der Wall Street weiter nach unten. Die Umsätze seien dabei allerdings nicht allzu hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Washtec-Aktie wurde 0,5 Prozent fester getaxt. Nach dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte will Washtec auch die Aktionäre belohnen. Daher soll eine um 35 Cent höhere Dividende von 2,45 Euro je Aktie gezahlt werden. 2017 setzte das SDAX-Unternehmen nach vorläufigen Zahlen 425 Millionen Euro um, im Vorjahr waren es 372,8 Millionen. Das Konzernergebnis stieg auf 36,9 von 30,6 Millionen Euro, je Aktie verblieben 2,76 (Vorjahr 2,29) Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.440 12.491 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 16:29 ET (21:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.