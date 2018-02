Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die International Signs and LED Exhibition 2018 (ISLE 2018), die weltweit größte Messe für moderne Werbetechnik, findet vom 3. bis 6. März in Guangzhou, China statt. Unter den 1.800 Ausstellern auf der Messe sind die führenden Hersteller der Branche und es werden 200.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet. Zudem finden mehr als 20 Foren mit Diskussionen über die neuesten Branchentrends statt.



Auf der ISLE 2018 werden LED-Anzeigen und -Anwendungen, Gravurmaschinen, Leuchtkästen und Siebdruckprodukte ausgestellt. Sie dient als Treffpunkt der weltweiten Branchenführer und als Premium-Plattform für die Werbe- und LED-Industrie.



"Unsere Mission ist es, den Teilnehmern einen Einblick in den Markt zu geben und ihnen die Dynamik und richtungsweisenden Techniken der Branche nahezubringen", meinte Lee Yingije, Leiter der ISLE. "Wir bieten ein einfaches Einkaufserlebnis und integrierte Lösungen für die Besucher, die einen Mehrwert für diese professionelle Plattform bedeuten."



Neu auf der ISLE 2018 ist ein Bereich für Werbeanzeigetechnologie und -anwendungen (Commercial Display Technology & Applications), in dem integrierte Lösungen angeboten werden. Erstmals auf der Messe vertreten sind An Shan DAE WHA Display und GKG Precision Machine Co., LTD., der führende Hersteller von LED-Verpackungsmaschinen und der größte Lieferant von Lötpastendruckern in China.



Ebenso wird YES TECH, ein Fachhersteller von LED-Anzeigen, seine neuesten LED-Anzeigeprodukte ausstellen, die bereits bei den Olympischen Spiele in London, der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, den Incheon Asian Games und der Expo in Mailand zu sehen waren. Auch Linsn Technology ist auf der Messe vertreten und stellt seine einflussreichen Produkte aus verschiedenen Bereichen wie LED-Anzeigen, Computer-Software, Multimediatechnologie und Digitalterminals aus.



Auf der ISLE findet auch ein viertägiges Forum mit dem Thema "Signs & LED-Trends" (Schilder- und LED-Trends) statt. Die spezifischen Themen beinhalten. "Innovative Display - Smart Future" (Innovative Anzeige - Intelligente Zukunft), präsentiert von Absen; "Yejibang: New Technology of Large Screen" (Neue Techniken bei Großbildschirmen) von Yejibang; die Workshopserie "Crafted Words in China & Signs Workshop" (Workshop für handgefertigte Worte in China und Schilder) und "How to Expand Japanese Market" (So expandieren Sie den japanischen Markt) von Kawata Hiroyuki. Ebenso gibt es eine Beschreibung für "LED Cinema" und "LED 3D Cinema", die von Chao Li präsentiert wird, dem ersten landesweiten Personalmanagement-Experten für die LED-Industrie.



Weitere Veranstaltungsdetails:



- Ausstellerliste der ISLE 2018: http://en.isle.org.cn/enboothlist/4100.html - ISLE 2018 Kartenbestellung: http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html - Weitere Informationen zu Seminaren: http://en.isle.org.cn/ennews/3086.html



Informationen zu ISLE



Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2018 ist eine voll integrierte Chain-Solution-Plattform der LED-Industrie für professionelle, charismatische und intelligente Werbeschilder. Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.isle.org.cn/



OTS: International Signs and LED Exhibition newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122818 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122818.rss2



Pressekontakt: Sparta Zhang +86-20-89268292 zhanghuilong@cantonfairad.com



Sarah +86-20-89268248 lizefan@cantonfairad.com