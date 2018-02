Berlin (ots) - Wird jetzt alles gut? Leider nicht. Die Städte können künftig mit allerlei Tricks überhöhte NOX-Werte unter den Grenzwert drücken. Einige Härtefälle mit Verkehrsbeschränkungen für Dieselautos auf extrem belasteten Straßen werden zwar nicht zu verhindern sein. In vielen Städten jedoch lassen sich Fahrverbote einigermaßen bequem umgehen. Da kann auf einer vielbefahrenen Straße schon eine zeitweise Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 in unmittelbarer Nähe einer Messstelle helfen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass Schadstoffbelastungen lediglich verlagert, aber nicht beseitigt werden.



