Nach nur einem Jahr im Weißen Haus kehrt Dina Powell zurück zu Goldman Sachs. Dort soll sie ihre Erfahrungen aus der Zeit mit Trump nutzen.

Es war ein kurzer Ausflug ins Weiße Haus. Die langjährige Goldman-Sachs-Managerin Dina Powell kehrt nach einem Jahr in Washington zur New Yorker Investmentbank zurück, wie aus einer internen Memo an die Mitarbeiter hervorgeht.

Powell unterstützte Präsident Donald Trump zunächst in Wirtschaftsfragen und war zuletzt eine hochrangige Beraterin für Fragen der Nationalen Sicherheit unter General H.R. McMaster. Vor ihrem Wechsel in die Politik leitete Powell das ...

