Ehemalige KAYAK-Führungskraft stößt zum Team, um Initiativen für die Reisebranche in ganz Europa zu leiten

MediaAlpha, ein Pionier bei programmatischen Plattformen für native Such- und Metasuchmedien, gab heute ein beispielloses Wachstum im Geschäftsjahr 2017 und seine Expansion in den europäischen Markt bekannt.

Das Unternehmen verzeichnete die bisher bedeutendsten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch rasantes Wachstum in Schlüsselbereichen wie Autoversicherung, Kranken- und Lebensversicherung, persönliche Finanzen und Reisen. Im Jahr 2017 übertraf der Wert der über die Plattformen von MediaAlpha umgesetzten Medien 250 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Um den wachsenden weltweiten Kundenstamm, vor allem im Reisebereich, zu bedienen, eröffnete MediaAlpha vor Kurzem ein Büro in London, das von Robert Goldsmith, einem Urgestein der Werbebranche, geleitet wird. Goldsmith, der als Director of Demand Partnerships tätig ist, kommt von KAYAK, wo er zuvor Sales Director war. In seiner Funktion wird er sich vor allem darauf konzentrieren, die Präsenz von MediaAlpha im schnell wachsenden europäischen Reisewerbemarkt zu vergrößern.

"Reisen ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Bereiche der Werbebranche weltweit und hat sich schnell zu einem wichtigen Wachstumstreiber für unser Unternehmen entwickelt", sagte Steve Yi, Mitbegründer und Chief Executive Officer von MediaAlpha. "Unsere Technologie ist so gestaltet, dass sie absolute Transparenz, Granularität und Offenheit in den geschlossenen, undurchsichtigen Marktplatz für leistungsbasierte Reisesuchmedien bringt, und Robert ist die ideale Ergänzung für unser Führungsteam, um diese Vision in Europa voranzutreiben."

Über MediaAlpha:

MediaAlpha stellt die Technologieinfrastruktur für das erste und einzige Partnersystem der Branche zur Verfügung, das aus Werbebörsen für native Such- und Metasuchmedien besteht. Die Technologie von MediaAlpha verbindet Käufer und Verkäufer transparent miteinander, um effiziente, programmatische Marktplätze für Leistungsmedien zu schaffen, die Konsumenten am Einkaufspunkt auf führenden Marken-, Metasuch- und Vergleichsseiten erreichen. Ihre Technologieplattformen unterstützen jährlich über 50 Millionen Transaktionen von hohem Wert, was einer jährlichen Ausführungsrate von mehr als 350 Millionen US-Dollar entspricht, die in den Bereichen Versicherungen, Reisen, persönliche Finanzen, Bildung und Heimdienst ausgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediaalpha.com.

