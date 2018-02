Die deutschen Autohersteller verfügen in Deutschland über die meisten Patente für autonomes Fahren - weit vor den japanischen und US-amerikanischen Konkurrenten. Das geht aus dem Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) für 2017 hervor, über den die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in ihren Mittwochausgaben berichten.

Der Bericht wird am Donnerstag vorgestellt. Insgesamt verfügen die deutschen Hersteller und Zulieferer nunmehr über 2.006 der insgesamt 4.810 Patente für autonomes Fahren in Deutschland. Mit einem Anteil von 42 Prozent setzen sich die Deutschen damit an die Spitze der Patentinhaber in dem Bereich - weit vor den japanischen Autoherstellern mit 28 Prozent und den USA mit elf Prozent. Allein 2017 wurden 325 Patente für fahrerloses Fahren an Unternehmen aus Deutschland erteilt, 259 an Hersteller aus Japan, 112 aus den USA sowie 41 aus Frankreich.

Die meisten Patente hält aktuell der Autobauer Audi, gefolgt von Toyota und Volkswagen. Darüber hinaus wurden 2017 in Deutschland weitere 2.633 Patente beim DPMA angemeldet - 332 mehr als im Vorjahr. "Die gestiegene Zahl an Anmeldungen im vergangenen Jahr ist für uns ein klarer Beleg für die massiven Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von Herstellern und Zulieferern in digital vernetzte Mobilität", bewertet die Präsidentin des Patentamtes, Cornelia Rudloff-Schäffer, die Entwicklung. "Die Innovationskraft deutscher Unternehmen in einer so wichtigen Zukunftstechnologie mit Wachstumspotential ist sehr erfreulich."