Befürworter von Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko verbuchen vor Gericht einen Erfolg. Trump allerdings von dem zuständigen Richter nichts.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat in einem Rechtsstreit um die von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko einen Etappensieg errungen. US-Bezirksrichter Gonzalo Curiel wies am Dienstag einen Einspruch des Staates Kalifornien und mehrerer Aktivistengruppen gegen den Bau ab. Sie hatten argumentiert, dass die US-Regierung ihre Befugnisse überschritten habe, indem sie eine Umweltprüfung und andere Hürden umgangen hatte. Das Gesetz, das das Heimatschutzministerium dafür verwendete, ist nach Ansicht der Kläger nicht mehr gültig.

Umweltprüfungen können vor Gericht angefochten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...