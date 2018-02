Am Montag wurde Phase II des neuen Gebäudes für The Greenery abgeschlossen und in Benutzung genommen. Das Obst- und Gemüsevertriebsunternehmen wird somit Zugang zu einer modernen Lager- und Produktionseinrichtung von rund 24.000 m² haben. In dem neuen Retail Distribution Center, (Einzelhandelsvertriebszentrum, RDC), wird sich The Greenery weiter auf die Zukunft fokussieren....

Den vollständigen Artikel lesen ...