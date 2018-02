Ende 2017 gaben 10,1 % der Obstanbauer in den Niederlanden an, dass sie ihre Betriebe erweitern wollen oder dass der Nachfolger schon in den Startlöchern steht. Dies entspricht einer Steigerung von 1,5 % gegenüber dem Jahr 2016. Die Anzahl der Betriebsbeendigungen bleibt mit 10,8 % nahezu unverändert. Quelle: AgriDirect GmbH Das zeigen die Ergebnisse des jährlichen...

