Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier hat eine Garantie dafür abgegeben, dass sich die Haushalts- und Steuerpolitik der Bundesregierung mit einem SPD-Politiker als Finanzminister nicht verändern wird.

"Wir werden sicherstellen, dass die erfolgreiche Arbeit von Wolfgang Schäuble weitergeführt wird", sagte Altmaier, der in einer neuen großen Koalition Wirtschaftsminister werden soll, der Funke Mediengruppe. "Diese Kontinuität bei Haushalt und Steuern verspreche ich ausdrücklich auch persönlich", sagte der CDU-Politiker. Eine neue große Koalition werde an einem Haushalt ohne neue Schulden festhalten, keine Steuern erhöhen, den Solidaritätszuschlag schrittweise abschaffen und auf der europäischen Ebene verantwortungsvoll mit deutschen Interessen umgehen.

Auch der als künftiger Finanzminister vorgesehene kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz hat allerdings bereits mehrfach ein Festhalten an der Politik der schwarzen Null bekräftigt. "Ich bin auf der Linie, die wir in der Koalition miteinander vereinbart haben, und die im Übrigen auch für die Regierungspolitik der letzten Jahre richtig war, was die deutsche Haushaltspolitik betrifft", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Mitte Februar im "Bericht aus Berlin" in der ARD. Solide Haushaltspolitik sei "ein sozialdemokratisches Markenzeichen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 21:00 ET (02:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.