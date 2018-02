CHIHUAHUA (dpa-AFX) - Der Biergigant Heineken hat seine siebte Brauerei in Mexiko eröffnet. Das Werk in der Ortschaft Meoqui im Bundesstaat Chihuahua im Norden des Landes verfügt über eine Jahreskapazität von sechs Millionen Hektoliter Bier, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Heineken investierte demnach 500 Millionen US-Dollar (406 Mio Euro) in die neue Brauerei. Die Niederländer betreiben bereits Fabriken in den mexikanischen Städten Monterrey, Tecate, Navojoa, Guadalajara, Toluca und Orizaba.

Mexiko ist der viertgrößte Bierproduzent der Welt und der weltgrößte Bierexporteur. Im vergangenen Jahr exportierte das Land Bier im Wert von drei Milliarden Dollar (2,44 Mrd Euro), wie Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo bei der Eröffnung der Brauerei sagte. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums investierten die Bier-Firmen in den vergangenen fünf Jahren rund 20 Milliarden Dollar in ihre Brauereien, Abfüllwerke und Glasfabriken in Mexiko./dde/DP/zb

