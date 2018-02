Einführung eines auf Gäste ausgerichteten Direktbuchungsmodells zur Steigerung der Rentabilität für Liegenschaftsverwalter

RealPage, Inc. (NASDAQ:RP), ein namhafter Anbieter von Software und Datenanalysen für die Immobilienbranche, gab heute die Einführung von Kigo Marketplace bekannt. Mit dieser globalen Plattform wird die Verwaltung von kurzzeitig vermieteten Liegenschaften optimiert, sodass Liegenschaftsverwalter einen größeren Prozentsatz von Vermittlungsgebühren von Gästen als Einkommen abbuchen können.

"Mit Kigo Marketplace wird ein viel einfacheres Preismodell vorgestellt, das es den Verwaltern von kurzfristig vermieteten Liegenschaften möglich macht, viele der Gebühren für Dritte zu vermeiden, ohne mehr Risiko eingehen zu müssen", sagte Matthew Hoffman, SVP der Kigo-Division bei RealPage. "Die integrierte Plattform, die zahlreiche der von Verwaltern zurzeit zusammengeschusterten Punktlösungen ersetzen kann, verfügt über Zahlungsmöglichkeiten in mehreren Währungen, erweiterte Maßnahmen zur Minderung von Betrugs- und Rückbuchungsrisiken sowie intuitive Funktionen zur Kommunikation mit Gästen. Verwalter von kurzfristig vermieteten Liegenschaften verfügen nun über die Hilfsmittel, um ihre eigene Marke unabhängig von Kanälen zur Leadgenerierung aufzubauen und so die Anzahl an Gästen zu steigern, die mehrfach rentable Direktbuchungen vornehmen."

Innovative Funktionen

Beseitigung von unnötigen Gebühren, sodass Liegenschaftsverwalter im Bereich von Kurzzeitmieten die Rentabilität steigern, das Risiko senken und ihr Geschäftsfeld ausweiten können;

Verwaltung mehrerer Kanäle zur Leadgenerierung mit jeweils eigenen Verfahren zur Anzeigenaufgabe von einer zentralen Plattform aus;

Erweiterte Nachweisfunktionen, um Rückbuchungen zu reduzieren und Betrugsfälle bei Mietvorgängen früher entdecken zu können;

Integrierte Zahlungsfunktion für mehrere Währungen über sämtliche Buchungskanäle mit SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer), Konformität mit PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sowie Einsatz von CVV (Card Verification Value, Kartenverifizierungswert) und AVS (Address Verification System, Adressenverifizierungssystem);

Erfolgsmöglichkeiten für Liegenschaftsverwalter an ihrem Standort durch reibungslose Verwaltung von einzigartigen, intuitiven und markengesteuerten Websites für Kurzzeitmieten;

Bereitstellung der bestmöglichen Erfahrungen für Gäste im Gastgewerbe mit intuitiven und blitzschnellen Online- und Mobile-Buchungsfunktionen und

Förderung von Gästetreue durch eine erweiterte Kommunikationsplattform.

Über RealPage

RealPage ist ein namhafter globaler Anbieter von Software und Datenanalysen für die Immobilienbranche. Kunden nutzen RealPage zur Verbesserung der Betriebsleistung und zur Steigerung des Kapitalertrags. Das 1998 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der texanischen Stadt Richardson betreut weltweit knapp 12.500 Kunden über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über RealPage finden Sie auf www.realpage.com.

