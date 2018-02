NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht an diesem Mittwoch (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Februar. Von dpa befragte Volkswirte deutscher Großbanken rechnen wegen des teils frostigen Winterwetters nur mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahl von voraussichtlich 15 000. Damit wären zuletzt 2,55 Millionen Erwerbslose bei den deutschen Arbeitsagenturen und Jobcentern registriert gewesen - rund 200 000 weniger als vor einem Jahr. Ein verstärkter Stellenabbau auf dem Bau, in Gärtnereien, der Gastronomie und in der Landwirtschaft verhindert während der Wintermonate einen stärkeren Rückgang der Jobsucher-Zahlen./kts/DP/jha

