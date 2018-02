LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn AG will auch in diesem Jahr viel Geld in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen investieren. Über die wichtigsten Bauvorhaben in den drei Ländern informieren am Mittwoch (10.00 Uhr) Vertreter des Konzerns in Leipzig. Nach früheren Angaben der Deutschen Bahn soll bundesweit 2018 in das Schienennetz und die Modernisierung von Bahnhöfen die Rekordsumme von 9,3 Milliarden Euro fließen. Das sind 800 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Fahrgäste müssen sich unter anderem auf längere Fahrzeiten einstellen./fu/DP/jha

AXC0016 2018-02-28/05:49