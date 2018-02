HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einem Jahr intensiver Verhandlungen informieren die Regierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch über die Zukunft der HSH Nordbank. Die Bank muss nach einer Auflage der EU an diesem Tag verkauft werden oder sie wird abgewickelt. Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werden um 12 Uhr in Kiel bei einer Pressekonferenz im Landeshaus erläutern, ob die Suche nach einem Käufer erfolgreich war und zu welchen Bedingungen sie das Institut abgeben.

Die HSH Nordbank war vor zehn Jahren zuerst in den Strudel der Finanzkrise geraten und später mit den Folgen der Schifffahrtskrise konfrontiert und musste von den Ländern mit hohen Milliardenbeträgen vor der Insolvenz gerettet werden. In den vergangenen Tagen und Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass der New Yorker Investmentfonds Cerberus und der US-Investor J. Christopher Flowers die Bank übernehmen könnten. Mit den Unterschriften über einen Kaufvertrag wäre der Verkauf der Bank jedoch noch nicht besiegelt. Zustimmen müssen noch die Parlamente in Hamburg und Kiel, die EU-Kommission, die Finanzaufsicht BaFin und die Europäische Zentralbank EZB./egi/DP/jha

