NÜRNBERG (dpa-AFX) - Das Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht an diesem Mittwoch (08.00 Uhr) neueste Daten über die aktuelle Verbraucherstimmung in Deutschland. Beobachter schließen nicht aus, dass die Börsenturbulenzen Mitte Februar auch für das Konsumklima nicht ganz folgenlos geblieben sind. Hingegen sprechen viele Faktoren dafür, dass die Bundesbürger weiterhin zuversichtlich nach vorne blicken und in Kauflaune bleiben. Dazu zählen die weiter auf Wachstum programmierte Wirtschaft, die gute Auftragslage der Unternehmen und die gute Lage am Arbeitsmarkt. Die GfK geht davon aus, dass die privaten Konsumausgaben 2018 um rund zwei Prozent steigen werden - und damit etwa so stark wie im Vorjahr. Der private Konsum ist seit Jahren die wichtigste Stütze der deutschen Konjunktur./kts/DP/jha

ISIN DE0005875306

AXC0018 2018-02-28/05:49