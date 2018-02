BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Unterhändler Michel Barnier stellt am Mittwoch in Brüssel den ersten Entwurf eines Brexit-Vertrags vor. Dieser soll die wichtigsten Trennungsfragen sowie die geplante Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens 2019 regeln.

Im Dezember hatten sich EU und Großbritannien auf zentrale Punkte geeinigt, darunter die künftigen Rechte von Millionen EU-Bürgern in Großbritannien, die Schlusszahlung von London an Brüssel und die Vermeidung einer neuen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Der Entwurf soll dies nun juristisch wasserdicht ausformulieren.

Allerdings gibt es nach Barniers Angaben noch viele Streitpunkte, nicht nur bei Trennungsfragen, sondern auch bei den Bedingungen der Übergangsphase. Die EU will, dass Großbritannien in der Zeit alle EU-Regeln einhält und weiter Beiträge zahlt, aber keine Mitsprache in EU-Gremien mehr hat.

Am größten sind die Differenzen bei den langfristigen Beziehungen nach der Übergangsphase. Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag ihre Vorstellungen dazu erläutern./vsr/DP/stw

AXC0019 2018-02-28/05:49