DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert am Mittwoch (10.00 Uhr) über mögliche Fahrverbote für Dieselautos. Anlass der Aktuellen Stunde auf Antrag der Grünen-Opposition ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Die Richter hatten am Dienstag Diesel-Fahrverbote in Ausnahmefällen erlaubt, aber gleichzeitig auf die Verhältnismäßigkeit möglicher Maßnahmen gepocht. Betroffen von dem Urteil sind zunächst die Städte Düsseldorf und Stuttgart, um die es in dem Verfahren ging.

Das Urteil werde aber in jedem Fall auch Auswirkungen auf die Städte Köln, Dortmund, Oberhausen, Wuppertal, Hagen, Aachen, Leverkusen, Gelsenkirchen, Solingen und Essen haben, argumentierten die Grünen in ihrem Antrag an das Parlament. Auch dort würden die zulässigen Stickoxid-Werte regelmäßig überschritten. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen seien auch die Folgen für Handwerk, Logistik und Tourismus zu erörtern.

Mit seiner Entscheidung habe das Bundesverwaltungsgericht noch keine Fahrverbote erlassen, betonte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag nach dem Urteil. Es gebe auch keine Rechtsgrundlage, die Städte nun ab einem gewissen Richtwert dazu verpflichte. "Ich will keine Fahrverbote in Nordrhein-Westfalen", sagte Laschet. Er werde "alles tun", um die Richtwerte für Stickoxid möglichst ohne Fahrverbote für Diesel zu erreichen.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) kritisierte das Urteil. Damit sei das Problem "auf die Kommunen abgeladen worden", sagte er. Das Leipziger Gericht habe "keine Rücksicht" darauf genommen, "mit welch hohem administrativen und nahezu unlösbarem Aufwand" Fahrverbote verbunden wären. Das Gericht hatte dagegen betont, Schwierigkeiten beim Vollzug solcher Verbote führten "nicht zur Rechtswidrigkeit der Regelung".

Die Bezirksregierung Düsseldorf will Diesel-Fahrverbote bis mindestens 2020 in der Landeshauptstadt vermeiden. Eine ganzes Maßnahmenbündel soll das verhindern. Die Bezirksregierung kann als zuständige Behörde Fahrverbote in den Luftreinhalteplan aufnehmen. Für die Einhaltung der seit 2010 geltenden Stickoxid-Grenzwerte klagt seit Jahren die Deutsche Umwelthilfe./beg/DP/zb

