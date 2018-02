neue verpackung: Die DNA ist bei allen Lebewesen der Träger der Erbinformationen. Wie schlagen Sie hier den Bogen zur Verpackungstechnik und Ihrem Unternehmen, Herr Boekstegers? Hans-Joachim Boekstegers: Multivac ist ein weltweit führender Hersteller von Verpackungslösungen. Zu unseren Kernkompetenzen zählen ein langjähriges und umfassendes Know-how in der Entwicklung von Verpackungslösungen und mittlerweile auch ein sehr breites und umfassendes Produktportfolio, das einzigartig am Markt ist. Mit unseren Entwicklungs- und Fertigungsprozessen gewährleisten wir eine sichere Qualität, durch unsere globale Präsenz sorgen wir für einen exzellenten Service sowie eine maximale Verfügbarkeit aller installierten Verpackungslösungen. Zu jeder Zeit und überall auf der Welt.

Die Form einer schraubenförmigen Doppelhelix aus modular aufgebauten Ketten, die über Brücken miteinander verbunden sind, passt sehr gut für die Beschreibung unseres Portfolios, mit dem wir mittlerweile den gesamten Verarbeitungs- und Verpackungsprozess unserer Kunden abbilden können. Ein Strang steht dabei für "Better Packaging", ein Strang für "Better Processing". Die Doppelhelix symbolisiert aus unserer Sicht die Linienkompetenz, also unser umfassendes Know-how in der Integration unterschiedlicher Bausteine und Module in automatisierte Lösungen.

Eine weitere, abschließende Assoziation ist zudem, dass wir unsere Kernkompetenzen in der Multivac-DNA sicher verankert und alle Bausteine, die unsere Unternehmensgruppe zu dem gemacht haben, was sie heute ist: intelligent vernetztes Wissen. Jetzt und auch in Zukunft.

neue verpackung: Wie sehen diese Bausteine, also die einzelnen Nukleotide Ihrer DNA, konkret aus? Mit anderen Worten: Aus welchen Geschäftsbereichen setzt sich Ihr Portfolio derzeit zusammen? Boekstegers: Es gibt drei Schwerpunkte: Wir sind einerseits Hersteller von Verpackungslösungen. Hier bieten wir dem Markt das breiteste Portfolio hinsichtlich Technologien und Leistung. Das Spektrum reicht von Tiefziehverpackungsmaschinen, Traysealern und Vakuum-Kammermaschinen bis hin zu unterschiedlichen Lösungen für das automatische Handling von Produkten und Packungen - sei es im Bereich der Zuführung, Abführung oder Endverpackung. In den letzten Jahren konnten wir zudem auch das Angebot an Systemen für das Kennzeichnen von Packungen sowie für die Qualitätsinspektion signifikant erweitern. Durch die Akquisition der Mehrheitsanteile von TVI sowie durch die Übernahme der Slicer-Sparte von VC999 haben wir in den letzten Monaten auch bedeutende Schritte im Bereich "Processing" gemacht, also in den der Verpackung vorgelagerten Prozessschritten.

Ein zweiter Schwerpunkt ist der Handel mit Komponenten von Drittanbietern oder mit Verbrauchsmaterialien. Durch den Handel mit Komponenten von Drittanbietern können wir unser eigenes Portfolio komplettieren und unseren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anbieten. Hierbei verfügen wir über ein fundiertes Know-how für die Anbindung und Integration dieser Module in automatisierte Verpackungslösungen. Durch den Vertrieb von Verbrauchsmaterialien ermöglichen wir unseren Kunden den Zugang zu Packstoffen, die mit unseren Systemen abgestimmt sind und dadurch zur Erzielung eines optimalen Verpackungsergebnisses beitragen.

Zum Dritten sind wir Dienstleister für unsere Kunden. Damit bieten wir ihnen vielseitige Unterstützung in allen Fragen rund um die Verpackung ihrer Produkte. Als Beispiel möchte ich die Entwicklung von Verpackungen, die Durchführung von Verpackungstests oder unser umfassendes und individualisierbares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...