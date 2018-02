neue verpackung: Herr Dinig, wie muss man sich eigentlich Ihren typischen Kunden vorstellen? Holger Dinig: Wir decken als industrieller Co-Packer die komplette Bandbreite der Konfektionierung, sowohl maschinell als auch manuell, für die Konsumgüterbranche ab. Von der kleinen Druckerei bis zu einem Weltkonzern wie L'Oréal greifen alle auf unsere Dienstleistungen zurück. Dazu gehören auch Unternehmen, von deren Existenz der Endkonsument oft gar nichts weiß, beispielsweise Abfüller von Sachets und Mascaras, innerhalb der gesamten Lieferkette bis zum Endkunden.

neue verpackung: Nutzen Ihre Kunden Ihre Dienstleistung eigentlich eher, um Auftragsspitzen abzufangen, beispielsweise das Weihnachtsgeschäft oder Werbe-Einzelaktionen, oder wird auch manchmal das Standardgeschäft an Sie abgegeben? Dinig: Sowohl als auch. Der Großteil der Artikel kommt zur weiteren Lohnveredelung zu uns und wird dann zu Promotionartikeln verarbeitet und versendet. So können sie direkt am Point of Sale präsentiert und verkauft werden. Grundsätzlich könnte man es vielleicht so beschreiben: Wir sind die Feuerwehr für die Konsumgüterindustrie. Denn es ist ja häufig so: Das Marketing einer Firma hat eine Idee und will diese dann am liebsten schon gestern umgesetzt haben. Deren Einkäufer kommen dann unter Hochdruck, denn sie müssen unterschiedlichste Artikel bei ihren Lieferanten zukaufen, die für eine Aktion benötigt werden. Wir sind das letzte Puzzleteil in der Produktionskette, das alle Komponenten zum Verkaufsprodukt miteinander verheiratet.

Neben diesen saisonalen und kurzfristigen Aktionen haben wir auch andere Kunden, wie einen Automobilzulieferer, für den wir ganzjährig im Mehrschichtbetrieb produzieren. In einem anderen Fall begleiten wir den kompletten Produktzyklus über zwei Jahre von Mascaras, die zuerst ein Bodenetikett erhalten und danach mit unserer neuen horizontalen Sleeveanlage professionell mit einem Sleeve als Originalitätsverschluss hergestellt werden.

neue verpackung: Wie verteilen sich solche Aufträge über das Jahresmittel gesehen? Dinig: Das Verhältnis beträgt hier ungefähr 70 Prozent einmaliger Sonderverpackungen zu 30 Prozent Dauergeschäft.

neue verpackung: Sie sprachen es ja gerade selbst an: Wenn es bei einem Markenartikler eine Idee gibt, dann muss der Auftrag möglichst schnell umgesetzt werden. Wie viel Vorlauf brauchen Sie eigentlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...