Airspan und Sprint geben mit Stolz bekannt, dass sie für die bahnbrechende und erfolgreiche Massenumsetzung der ersten vollständig kabellosen Kleinzelle als Innenanwendung, der sogenannten "Magic Box", die Auszeichnung "Best Mobile Technology Breakthrough" (Bester Durchbruch in der Mobilfunktechnologie) erhalten haben. Die Magic Box wurde speziell für die Verbesserung der Netzwerkeffizienz, Steigerung von Datengeschwindigkeiten und Optimierung des Nutzererlebnisses konzipiert.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere innovative Magic Box von der GSMA und der Jury in einer sehr wettbewerbsintensiven Kategorie anerkannt wurde, in der auch einige der weltweit größten Unternehmen vertreten waren", erklärte Robert Kingsley, Director of Small Cell and WiFi Development bei Sprint. "Die Installation der Magic Box ist ganz einfach und ihre eingebaute Intelligenz macht das Netzwerkerlebnis unserer Kunden jeden Tag besser."

"Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Sprint können die seit Langem in Aussicht gestellten Fähigkeiten von Kleinzellen verwirklicht werden, um die Netzwerkeffizienz zu verbessern und die Netzabdeckung und -kapazitäten kostengünstig auszudehnen", so Eric Stonestrom, CEO von Airspan Networks. "Die Magic Box gibt endlich Antwort auf die Forderung nach einer selbstinstallierten, kostengünstigen und leistungsstarken Lösung zur Behebung von Problemen der Netzabdeckung."

Mit dem Award "Best Mobile Technology Breakthrough" wird ein Beitrag gewürdigt, den Mobilfunkbetreiber, Hersteller und Zulieferer zur Steigerung der Mobilfunknutzung, Ausweitung des Nutzererlebnisses und Erhöhung von Geschäftschancen leisten.

Zu dieser sehr breit gefassten Kategorie gehören Bauteile, Mikroprozessoren, Speicher, Chipsets, Bildschirme, Audio, Akkus, Betriebssysteme und API, um nur einige zu nennen, und sie erstreckt sich sogar auf Design-Innovationen und Formfaktoren. Hier wird die gewaltige Vielfalt des globalen mobilen Ökosystems anerkannt, das ständig neue Innovationen hervorbringt und dem Kundenerlebnis neue Dimensionen verleiht. Es ist eine große Ehre für Sprint und Airspan, zu den Award-Empfängern der GLOMO 2018 zu gehören.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

