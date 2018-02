Der kanadische Förderzinsrechte-Spezialist Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) schüttet auch für das erste Quartal 2018 wieder eine Dividende in Höhe von 0,05 CAD pro Aktie aus. Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre die am 30. März 2018 registriert sind. Auszahlungstermin ist der Handelsschluss am 16. April 2018. Osiskos jährliche Dividendenrendite liegt beim aktuellen Aktienkurs ...

