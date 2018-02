Ganz neu auf dem Markt ist der Regler "MZ-Home", der dank seiner "Clust-Air"-Technologie dezentral bis zu 16 Lüftungsgeräte in vier Lüftungszonen steuern kann. So werden Räume entsprechend ihrer Nutzung gelüftet. Eine individuelle Lüftung ist ferner mit den "sMove"-Reglern möglich. Diese Basisregler steuern bis zu acht Lüftungsgeräte in einer Wohnung bzw. in einem Haus zentral an. Das Lüftungssystem "PAX" ist speziell für Mikroapartments konzipiert, ...

