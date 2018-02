Die Zweifel an der Zukunft der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin wachsen. Gleichzeitig entstehen immer mehr Alternativen - weit mehr als 1000 sind es inzwischen. Hier die wichtigsten Bitcoin-Verfolger.

Nach einem rasanten Höhenflug ist der Wert des Bitcoin zwischenzeitlich eingebrochen. Langsame Transaktionen, ein exorbitanter Stromverbrauch und drohende Regulierungen wecken immer mehr Zweifel an der Zukunft der bekanntesten Kryptowährung. Doch die dahinterstehende Technologie stößt selbst bei Notenbanken auf Interesse. Man erhoffe sich einen großen Nutzen, sagte etwa der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Gleichzeitig entstehen ständig neue Bitcoin-Alternativen mit unterschiedlichen Eigenschaften - mittlerweile sind es weit über tausend. Sechs Beispiele, die in der Community aktuell angesagt sind:

Die Nummer 2

Ether ist nach Bitcoin die Kryptowährung mit dem zweitgrößten Gesamtwert. Derzeit sind alle im Umlauf befindlichen Ethereum-"Münzen" rund 99 Milliarden Dollar schwer. Ether ist besonders gut für sogenannte Smart Contracts geeignet. Dabei fließen vorab vertraglich vereinbarte Zahlungen automatisiert. Der Inhaber einer Flugausfall-Versicherung beispielsweise kann automatisch eine Auszahlung erhalten, wenn ein Ausfall in der Flugverkehrsdatenbank registriert wird. Der Kunde braucht also keinen Schadenersatzanspruch mehr melden, und die Versicherung muss den Fall nicht mehr prüfen. Das Prinzip wird derzeit in vielen Branchen getestet.

Die Umweltfreundliche

Peercoins gelten als ...

